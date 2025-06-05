Союз журналистов РФ выразил поддержку сотрудникам URA.RU

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Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку журналистам издания URA.RU, заявил в беседе с ТАСС председатель организации Владимир Соловьев.

Глава СЖР подчеркнул, что силовые мероприятия в отношении СМИ, подобные обыскам, прошедшим в екатеринбургском офисе URA.RU, недопустимы.

"Мы будем следить за развитием событий и окажем нашим коллегам всю необходимую помощь. Я подниму этот вопрос в центральном аппарате МВД как член общественного совета министерства внутренних дел", – отметил Соловьев.

Об обысках в уральской редакции URA.RU ранее сообщили СМИ. Спустя время агентство подтвердило эту информацию. Журналисты отметили, что следователей интересуют источники данных о событиях криминального характера в Свердловской области.

Вскоре стало известно о задержании трех сотрудников URA.RU. Ими оказались журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также редактор свердловской редакции Денис Аллаяров. По информации СМИ, им может грозить дело по статье "Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные". Редакцию подозревают в том, что персональные данные приобретались у силовиков.