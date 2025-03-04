ТАСС: силовики проводят оперативные действия в офисе Ростехнадзора в Челябинске

Фото: 123RF/grigorenko

Сотрудники ФСБ и СК РФ проводят выемку личных дел работников в офисе уральского управления Ростехнадзора в Челябинске. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, оперативные действия связаны с расследованием коррупционных нарушений. Причем это уже не первый визит правоохранителей.

"Силовики изымают личные дела работников Ростехнадзора, которые в последующем были назначены на руководящие должности надзорного ведомства в Москве", – уточнил инсайдер.

По его словам, сотрудники силовых структур уже установили личность организатора и покровителя коррупционной схемы. Это стало возможным благодаря показаниям ранее задержанной Марины Апальковой, занимавшей должность главного госинспектора уральского управления Ростехнадзора.

Причиной же проведения следственных мероприятий стало возбуждение уголовных дел по статьям "Получение взяток в крупном размере" и "Дача взятки в крупном размере", добавил источник.

В УФСБ России по Челябинской области официально подтвердили журналистам проведение операции.

Ранее СМИ писали, что в отношении женщины, занимавшей должность главного государственного инспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора, были выдвинуты новые обвинения во взяточничестве на сумму 3 миллиона рублей.

Известно, что она была задержана сотрудниками ФСБ в рамках расследования дела о взяточничестве на общую сумму более 1,7 миллиона рублей летом 2024 года.

В феврале силовиками был задержан министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. В отношении него также проводились оперативные действия, однако более подробная информация предоставлена не была. По предположению местных СМИ, Нечаева задержали для дачи показаний, ему инкриминируют растрату.