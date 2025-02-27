Суд в Москве поместил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении экс-гендиректора ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации" (НИИ гражданской авиации), бывшему заместителю министра транспорта России Игорю Чалику. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", – уточняется в сообщении.

Мера пресечения избрана на срок 1 месяц и 30 суток. Сам Чалик не считает себя виновным и не признает вину в растрате, сообщает ТАСС.

"Все, что я делал, делалось открыто и честно", – заявил обвиняемый.

По версии следствия, Чалик, будучи должностным лицом в НИИ, незаконно вносил свое имя в списки на поощрения и премии. Таким образом, уверена сторона обвинения, он причинил институту ущерб на сумму более 1,6 миллиона рублей.

