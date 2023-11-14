Минтранс РФ заявил о переходе Чалика на другую должность в транспортной отрасли

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Заместитель главы Минтранса России Игорь Чалик может покинуть свою должность после окончания срока контракта с министерством. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе ведомства.

По информации министерства, Чалик планирует уйти на другую должность в системе транспортного комплекса страны.

"Пока замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей", – добавили в пресс-службе.

В ведомстве считают, что Чалик благодаря своей высокой компетентности и опыту сможет занять одну из руководящих должностей в системе организаций Минтранса РФ.

Игорь Чалик, которому в 2023 году исполнится 66 лет, был назначен на должность замглавы министерства транспорта РФ в январе 2021 года. До этого, с 2011 года, он являлся замгендиректора в авиакомпании "Аэрофлот".

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