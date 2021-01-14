Летный директор "Аэрофлота" Чалик назначен замминистра транспорта

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Заместитель генерального директора, летный директор "Аэрофлота" Игорь Чалик назначен замминистра транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"В связи с административной реформой решением правительства РФ на должность заместителя министра транспорта, курирующего авиационную отрасль, назначен заслуженный пилот РФ Игорь Чалик", – сообщили в пресс-службе.

Освобожденный от этой должности Александр Нерадько будет работать в Росавиации в должности руководителя. В ноябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин назначил его врио главы Минтранса РФ.

В том же месяце Владимир Путин подписал указ об отставке министра транспорта России Евгения Дитриха, который занимал свою должность с мая 2018 года. До этого он был первым заместителем главы ведомства, исполняя обязанности на этой должности с 12 декабря 2015 года.

Позднее правительство РФ рекомендовало его на должность генерального директора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). В конце ноября он был избран на этот пост сроком на пять лет.