Экс-министр транспорта Дитрих избран гендиректором ГТЛК

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Бывший министр транспорта Евгений Дитрих избран генеральным директором ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

"Избрать генеральным директором ПАО "ГТЛК" Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 года сроком на 5 лет", – говорится в сообщении компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Дитриха на должность гендиректора компании рекомендовало правительство РФ. Михаил Полубояринов, который в марте 2020 года возглавил ГТЛК, занял пост главы "Аэрофлота".

Дитрих был отправлен в отставку с поста главы Минтранса 9 ноября. Он занимал эту должность с мая 2018 года. Главой министерства назначен Виталий Савельев, который до этого возглавлял "Аэрофлот".

Ранее у нового главы Минтранса диагностировали коронавирус. Сейчас он соблюдает самоизоляцию. Обязанности временно исполняет первый замминистра транспорта, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.