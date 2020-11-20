Совет директоров "Аэрофлота" утвердил Михаила Полубояринова на пост гендиректора

Фото: пресс-служба "Аэрофлота"

Совет директоров "Аэрофлота" утвердил Михаила Полубояринова на пост генерального директора "Аэрофлота", сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Совет директоров ПАО "Аэрофлот" избрал Михаила Полубояринова генеральным директором компании. Заседание Совета состоялось 20 ноября 2020 года в форме заочного голосования", – рассказали в компании.

На должность его порекомендовали в кабмине. Уточняется, что Полубояринов уже приступил к исполнению новых обязанностей.

Ранее специалист работал главой ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Кроме того, с 2017 года он входил в состав совета директоров "Аэрофлота".

Предыдущий генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев с 10 ноября был утвержден в должности министра транспорта РФ. Соответствующее назначение одобрил Владимир Путин.

