Кабмин рекомендовал Михаила Полубояринова на пост главы "Аэрофлота"

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Михаил Полубояринов рекомендован на пост главы "Аэрофлота", сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Правительство определилось с кандидатурой на пост генерального директора "Аэрофлота". На эту должность рекомендован Михаил Полубояринов", – заявили представители кабмина.

Отмечается, что директива для представителей государства, которое владеет 51,17% акций авиаперевозчика, в совете директоров авиакомпании подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым и будет направлена в компанию в ближайшее время.

Полубояринов в настоящий момент занимает пост главы Государственной транспортной лизинговой компании. До этого он работал в ВЭБ в течение 10 лет.

Виталий Савельев, руководивший "Аэрофлотом" более 10 лет, ранее возглавил министерство транспорта РФ. На этой должности Савельев сменил Евгения Дитриха.