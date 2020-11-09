Министр транспорта РФ Дитрих отправлен в отставку

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Глава министерства транспорта РФ Евгений Дитрих отправлен в отставку, сообщила пресс-служба президента РФ Владимира Путина.

"Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ об освобождении Дитриха Евгения Ивановича от должности министра транспорта Российской Федерации", – отметили в пресс-службе.

Евгений Дитрих занимал пост руководителя Минтранса с 18 мая 2018 года. Ранее он был первым заместителем главы ведомства, исполняя обязанности на этой должности с 12 декабря 2015 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что пост Дитриха займет один из его заместителей. Новым главой Минтранса будет либо глава Росавтодора Андрей Костюк, либо руководитель Росавиации Александр Нерадько.