Глава Минтранса уйдет в отставку – СМИ

Фото: mintrans.gov.ru
Министр транспорта Евгений Дитрих может уйти в отставку, сообщает РБК, ссылаясь на источники.
Отмечается, что пост Дитрих занимает с 2018 года. На эту должность рассматриваются два кандидата – его заместители – глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. Кроме этого, возможным претендентом является и глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.
Источник в Белом доме подтвердил, что отставка Дитриха стоит на повестке.
Официальных комментариев в пресс-службах правительства и Минтранса не дали.
Один из источников также рассказал, что о смене министра речь шла еще весной. Тогда из-за пандемии коронавируса вопрос пришлось отложить.
Ранее генерал-полковник Сергей Ченчик, занимавший должность начальника Главного штаба войск Национальной гвардии России, был отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.