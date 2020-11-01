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Политика

15:23

Глава Минтранса уйдет в отставку – СМИ

власть политика

Фото: mintrans.gov.ru

Министр транспорта Евгений Дитрих может уйти в отставку, сообщает РБК, ссылаясь на источники.

Отмечается, что пост Дитрих занимает с 2018 года. На эту должность рассматриваются два кандидата – его заместители – глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. Кроме этого, возможным претендентом является и глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Источник в Белом доме подтвердил, что отставка Дитриха стоит на повестке.

Официальных комментариев в пресс-службах правительства и Минтранса не дали.

Один из источников также рассказал, что о смене министра речь шла еще весной. Тогда из-за пандемии коронавируса вопрос пришлось отложить.

Ранее генерал-полковник Сергей Ченчик, занимавший должность начальника Главного штаба войск Национальной гвардии России, был отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

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