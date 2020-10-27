Глава Минздрава Ростовской области ушла в отставку

Фото: официальный портал правительства Ростовской области

Глава министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку. Указ подписал губернатор Василий Голубев, сообщает RT.

Быковскую освободили от должности по собственному желанию, связанному с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности главы Минздрава назначили заместителя министра по лечебной работе Александра Крата.

Помимо этого, уволили начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежду Левицкую.

Ранее в отставку по собственному желанию ушел глава Калининграда Алексей Силанов. Он счел необходимым подать заявление об увольнении в связи с изменением схемы управления городом. Новым главой Калининграда стал председатель горсовета Андрей Кропоткин. За него проголосовал 21 депутат, против высказались пятеро.

