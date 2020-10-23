Глава Калининграда ушел в отставку

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Глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию, горсовет принял его отставку, сообщает РИА Новости.

Силанов пояснил, что сегодня вступили в силу изменения, внесенные в устав города, и поэтому он счел необходимым подать в отставку "в связи с изменением схемы управления городом".

Новым главой Калининграда стал председатель горсовета Андрей Кропоткин. За него проголосовал 21 депутат, против высказались пятеро.

Во вторник горсовет принял поправки в устав, согласно которым в структуру управления городом вводится должность сити-менеджера. Глава калининградского городского округа избирается горсоветом из своего состава и исполняет полномочия его председателя.

Силанов занимал должность главы Калининграда с апреля 2018 года.

Ранее бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к шести месяцам исправительных работ. Его судили по делу о халатности после разлива нефтепродуктов на местной ТЭЦ-3, которое произошло 29 мая.