В Кремле заявили, что Путин не встречался с Чубайсом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не встречался с руководителем "Роснано" Анатолием Чубайсом, сообщает ТАСС.

"Насколько мне известно, нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос: был ли у Чубайса разговор с Путиным по поводу изменения места работы.

Ранее Чубайс прокомментировал слухи об уходе из компании на новую должность, связанную с освоением Арктики.

"Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, – вовсе не повод назначать меня начальником Арктики", – написал Чубайс в Facebook.

По данным СМИ, правительство РФ обсуждает варианты реформы институтов развития. В частности, координацию "Роснано" и "Сколково" могут передать в ВЭБ.РФ.

Параллельно рассматривается возможность ухода Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано", он якобы получил предложение заняться Арктикой.