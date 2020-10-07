Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава Роснано Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Чубайс отметил, что после командировки ему пришел положительный результат теста на COVID-19. У главы Роснано наблюдается небольшая температура и кашель.

"Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется", – поделился Чубайс.

Ранее стало известно, что коронавирусом переболел музыкант Сергей Галанин.