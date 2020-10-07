Музыкант Сергей Галанин переболел COVID-19

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Музыкант Сергей Галанин вылечился от коронавируса и находится дома, сообщает РИА Новости.
"Переболел, я уже дома на карантине. Все нормально", – сказал он, пояснив, что в больнице пролежал десять дней.
Советский и российский рок-музыкант Сергей Галанин является основателем групп "Гулливер", "СерьГа" и "Бригадиры", а также участником "Бригады С" и ВИА "Редкая птица".
Ранее после заболевания коронавирусом из больницы выписался народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет. В настоящий момент он проходит восстановление дома. Башмет выразил надежду, что совсем скоро сможет вернуться на сцену.
В Москве за сутки подтверждено 3 229 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированы 1 035 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Еще 1 262 пациента выздоровели после коронавируса в Москве
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