Макаревич рассказал о перенесенном коронавирусе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что в легкой форме переболел коронавирусом. Об этом он заявил в эфире радио "Эхо Москвы".
"Я его [коронавирус] перенес, вообще ничего не почувствовал… В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня", – заявил музыкант.
Макаревич также прокомментировал появление в России вакцины от COVID-19. Исполнитель отметил, что ему интересно, заболел ли кто-то из испытуемых.
"Мне страшно интересно знать, из них кто-нибудь заболел, сколько людей заболело, а если никто не заболел, значит, это оглушительная победа нашей фармакологии", – рассказал артист.
11 августа в России зарегистрировали первую вакцину для профилактики коронавируса. Данный препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он получил название "Спутник V".
Названы ограничения для участников испытаний вакцины "Спутник V"
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