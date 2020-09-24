Мурашко заявил, что переболевшим COVID-19 не нужна вакцинация в текущем сезоне

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в текущем сезоне вакцинация от коронавируса потребуется не всем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не надо", – заявил специалист.

На данный момент вакцинация от коронавируса проводится в формате пострегистрационных исследований. Прививку, например, получают медицинские работники. Для этих целей открыты уже 11 городских поликлиник, также будут доступны 74 центра гражданской вакцинации.

Ранее заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов объявил, что прививка от COVID-19 противопоказана людям с первичным иммунодефицитом.

11 августа в России зарегистрировали первую вакцину для профилактики коронавируса. Данный препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он получил название "Спутник V".

