Глава "Вектора" рассказал о продолжительности действия вакцины от коронавируса

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Ревакцинация от коронавируса после цикла вакцинации препаратом, разрабатываемым научным центром "Вектор", потребуется не чаще чем раз в три года, заявил глава центра Ринат Максютов.

"После цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще чем раз в три года", – рассказал Максютов в интервью Наиле Аскер-заде для фильма "Опасный вирус. Вакцины", фрагмент которого опубликован в Instagram журналиста.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной в центре "Вектор", начнутся ориентировочно в конце октября".

Этот процесс зависит от сроков получения регистрационного удостоверения на препарат под названием "ЭпиВакКорона".

Специалисты центра "Вектор" планируют привлечь к испытаниям вакцины добровольцев старше 60 лет. Помимо исследований с применением препарата, запланированы тесты с плацебо.