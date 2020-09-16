Испытания первого российского препарата против оспы начались в центре "Вектор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В центре "Вектор" приступили к клиническим исследования первого российского противооспенного химиопрепарата НИОХ-14. Об этом говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.
"В исследовании принимают участие 90 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Продолжительность клинического исследования составит 174 дня", – заявили представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
По данным надзорного ведомства, сейчас нет ни одного отечественного химического препарата для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний у людей.
Летом 2018 года в США был зарегистрирован первый препарат для лечения натуральной оспы. Он называется "Тековиримат", уточнили в Роспотребнадзоре.
Ранее говорилось, что первую партию вакцины от COVID-19 центра "Вектор" выпустят в ноябре. По словам специалиста, в испытаниях на данный момент участвуют 100 человек.
Испытывающие на первом этапе вакцину от COVID-19 центра "Вектор" выписаны из стационара
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