Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:24

Испытания первого российского препарата против оспы начались в центре "Вектор"

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре "Вектор" приступили к клиническим исследования первого российского противооспенного химиопрепарата НИОХ-14. Об этом говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

"В исследовании принимают участие 90 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Продолжительность клинического исследования составит 174 дня", – заявили представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По данным надзорного ведомства, сейчас нет ни одного отечественного химического препарата для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний у людей.

Летом 2018 года в США был зарегистрирован первый препарат для лечения натуральной оспы. Он называется "Тековиримат", уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее говорилось, что первую партию вакцины от COVID-19 центра "Вектор" выпустят в ноябре. По словам специалиста, в испытаниях на данный момент участвуют 100 человек.

Испытывающие на первом этапе вакцину от COVID-19 центра "Вектор" выписаны из стационара

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать