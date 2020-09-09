В РФ началась маркировка вакцины против коронавируса "Спутник V"

Фото:ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи начал маркировать вакцину против COVID-19 "Спутник V", сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Благодаря цифровой маркировке можно будет легко отследить движение каждой упаковки препарата от производителя до пациента", – говорится в сообщении.

Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о начале третьей фазы клинических исследований "Спутник V".

"Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине от коронавируса, созданной первой в мире в Российской Федерации", – сказал он.

Мурашко отметил, что в настоящее время для участия в испытаниях препарата набрано уже около 31 тысячи добровольцев из планируемых 40 тысяч.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа. Ее создали специалисты Центра имени Гамалеи, первая и вторая фазы клинических испытаний пришлись на июнь и июль 2020 года.

Также планируется, что в РФ выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса. Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что вакцина от коронавируса будет существовать в нескольких вариантах. По его словам, в тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей.