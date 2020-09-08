Начато производство второй партии вакцины "Спутник V" для гражданского оборота – Гинцбург

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Вторая партия вакцины "Спутник V" для гражданского оборота в настоящий момент производится в центре имени Гамалеи. Об этом заявил директор учреждения Александр Гинцбург, передает РИА Новости.
По словам директора, каждой партии вакцины надо будет пройти контроль в Росздравнадзоре. "Сейчас уже вторая партия нарабатывается, она проходит контроль в Росздравнадзоре", – поделился Гинцбург.
Планируется, что в РФ выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса. Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что вакцина от коронавируса будет существовать в нескольких вариантах. В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей.
До этого Минздрав России выпустил в гражданский оборот первую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V". Препарат был зарегистрирован 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире. В ближайшее время ожидаются ее поставки в регионы.
В России выявлено 1 035 789 случаев COVID-19, вылечились 850 049 человек, скончались 17 993.
Ранее говорилось, что большую часть россиян планируют вакцинировать от COVID-19 в течение 9–12 месяцев.
Вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот
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