В России выявили 5 099 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 5 099 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 184 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах. На Москву пришлось 695 случаев, на Санкт-Петербург – 210, Ростовскую область – 147, Нижегородскую область – 146, Московскую область – 135, Ставропольский край – 124, Свердловскую область – 123, Воронежскую область – 108, Красноярский край – 103.

В Ульяновской области зарегистрировали 99 случаев коронавируса, в Самарской и Саратовской областях – по 98, в Волгоградской области – 95, в Пензенской области – 94, в Краснодарском крае – 92, в Оренбургской области – 89, в Кемеровской области – 85, в Дагестане – 78, в Приморском крае – 75, в Ханты-Мансийском АО – 72, в Архангельской области – 68, Иркутской области и Крыму – по 67, в Челябинской области – 65.

На Мурманскую область, Карачаево-Черкесию и Кировскую область пришлось по 63 новых пациента, на Пермский и Алтайский край – по 60, на Калмыкию – 59, Республику Саха (Якутия) – 58, Хабаровский край – 57, Омскую область – 56, Томскую область – 55, Ямало-Ненецкий АО – 53, Удмуртию и Новосибирскую область – по 52, Орловскую область и Бурятию – по 50, Астраханскую область – 48, Тюменскую область – 47, Сахалинскую область – 46, Белгородскую область – 45.

В Ингушетии зафиксировали 41 новый случай, в Ивановской области и Забайкальском крае – по 40, в Ярославской области – 38, в Ленинградской области – 37, в Вологодской и Магаданской областях – по 34, в Липецкой области, Кабардино-Балкарии и Амурской области – по 33, в Костромской области, Башкирии, Мордовии и Чувашии – по 31, во Владимирской и Рязанской областях – по 30, в Республике Коми – 29, в Брянской, Курской, Тульской, Калининградской областях и Хакасии – по 28.

На Тамбовскую и Курганскую области пришлось по 27 случаев, на Новгородскую область – 26, Адыгею, Северную Осетию, Татарстан и Республику Тыва – по 24, на Тверскую область – 23, Калужскую область – 22, Псковскую область – 21, Республику Марий Эл – 17, Камчатский край и Севастополь – по 12, на Еврейскую АО – 8, Чечню – 7, Смоленскую область – 6, Карелию – 5 и Алтай – 4.

Всего в России зарегистрировано 1 035 789 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Смоленской, Московской областях, Республике Алтай и Карелии.

За последние сутки подтверждены 122 летальных случая. За весь период по России умерли 17 993 человека. За прошедшие 24 часа были выписаны 6 772 человека, а за все время – 850 049.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.