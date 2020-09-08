Всех испытывающих вакцину от COVID-19 в "Векторе" выписали

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Заключительная группа добровольцев, которые испытали вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", выписана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как отмечается, все добровольцы чувствуют себя хорошо.

"08.09.2020 заключительная группа из 20 добровольцев выписана из стационара. Таким образом, все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили госпитальный 23-дневный этап наблюдения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что у всех участников испытаний, которые в рамках второго этапа клинических исследований получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург ранее рассказал, что исследование вакцины от COVID-19 среди детей может начаться через 9 месяцев.

Ранее Минздрав РФ выпустил в гражданский оборот первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" . В ближайшее время ожидаются ее поставки в регионы.

Вацина разработана Центром имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.