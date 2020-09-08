Гинцбург: исследование вакцины от COVID-19 среди детей может начаться через 9 месяцев

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что исследование вакцины от COVID-19 среди детей может начаться через 9 месяцев, пишет ТАСС.

Он добавил, что перед этим должны завершиться испытания на взрослых.

"Исследования среди детей начнутся после завершения пострегистрационной фазы. Вводить будут еще 3-4 месяца, отсчитываем полгода после последнего введения. Девять месяцев получается", – отметил Гинцбург.

Ранее Минздрав РФ выпустил в гражданский оборот первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" . В ближайшее время ожидаются ее поставки в регионы.

Вацина разработана Центром имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.