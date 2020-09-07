Премьер-министр Белоруссии привился от COVID-19 российской вакциной

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавирусной инфекции российской вакциной. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.

"Премьер-министр привился еще в четверг, после того как завершились переговоры с главой правительства России", – уточняет пресс-секретарь. По словам Исаевой, в настоящий момент Головченко чувствует себя отлично.

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что белорусский премьер принял решение испытать вакцину от COVID-19 на себе. "Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование", – говорил Мишустин на встрече в Минске.

Глава правительства РФ также сообщил о прогрессе в развитии двухсторонних отношений. Он отметил, что на встрече также обсуждались вопросы перспектив Союзного государства.

Ранее говорилось, что клинические испытания вакцины "Вектора" завершатся 30 сентября. Второе введение вакцины состоялось 31 августа, выписка – 1 сентября.