Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске сообщил о прогрессе в вопросах двусторонней повестки. Он также отметил, что будущее Союзного государства будет основано на независимой позиции двух стран, сообщает РИА Новости.

"Прогресс достигнут по многим вопросам. Мы также обсуждали будущее Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", – заявил председатель правительства.

Ранее в Москве прошли переговоры представителей Роспотребнадзора и белорусской санитарно-эпидемиологической службы при Минздраве. По итогам встречи было решено начать поэтапное возобновление транспортного сообщения между странами.

В конце марта из-за распространения коронавируса Россия закрыла границу с Белоруссией. Речь шла об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска.

Также сообщалось, что в ближайшие две недели Александр Лукашенко встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

А 4 сентября столицу России посетит глава Минобороны республики генерал-майор Виктор Хренин и примет участие в совместном заседании министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ.