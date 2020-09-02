Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие две недели

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Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

По словам российского министра, это подчеркивает обоюдный настрой двух стран на дальнейшее развитие равноправных и взаимовыгодных отношений.

Макей прибыл в российскую столицу с однодневным рабочим визитом. Ранее также стало известно о планах премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Белоруссию 3 сентября.

В свою очередь, глава Минобороны республики генерал-майор Виктор Хренин посетит Москву 4 сентября и примет участие в совместном заседании министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ.

