США могут ввести новые санкции против России из-за Белоруссии – СМИ

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США рассматривают возможность введения новых санкций против Российской Федерации в случае вмешательства последней в дела Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил неназванный высокопоставленный представитель американской администрации, речь идет об "открытых" действиях РФ.

В Вашингтоне также обсуждают потенциальное оформление ограничений в отношении семи белорусских чиновников. Мотивом в данном случае называется "фальсификация" президентских выборов в республике.

Ранее США расширили санкции против России. Ограничения затронули пять российских научно-исследовательских институтов. Эти организации Вашингтон подозревает в работе над химическим и биологическим оружием. По мнению посла РФ в столице США Анатолия Ананова, данные обвинения являются беспочвенными.

Что касается Белоруссии, то Латвия, Литва и Эстония уже ввели ряд запретов для президента республики Александра Лукашенко и еще 29 официальных лиц. Сам белорусский лидер ранее анонсировал жесткий ответ на санкции со стороны других стран.

В частности, глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что министры иностранных дел Евросоюза согласовали список представителей белорусских властей, которых внесут в санкционный список ЕС. Их подозревают в фальсификации результатов президентских выборов.

Голосование в стране состоялось 9 августа. Согласно данным ЦИК, выиграл Лукашенко, получив 80,10% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская получила 10,12%, эти итоги она не признала. Вскоре в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

