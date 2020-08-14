Эксперты заявили, что протесты в Белоруссии были технологически организованы

В Белоруссии не стихают акции протеста, которые начались в стране сразу после президентских выборов. В первые дни в адрес силовиков звучали обвинения в насилии в адрес протестующих. Пятая же ночь прошла достаточно спокойно. В ночь на 14 августа протестующих впервые не пытались разогнать, а днем начали отпускать задержанных участников акций. Все, что нужно знать о ситуации в Белоруссии на шестой день протестов, – в материале Москвы 24.

Протесты и задержания

Фото: AP/Sergei Grits

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,12%.

После объявления результатов выборов в республике начались массовые беспорядки, которые силовики начали жестко подавлять. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По имеющимся данным, только в ночь с 11 на 12 августа было задержано более тысячи человек.

10 августа издание Daily Storm сообщило об избиении и задержании своих журналистов Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Кроме того, были задержаны корреспондент "Медузы" Максим Солопов и создатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Утром 9 августа в Минске также задержали двух корреспондентов и оператора телеканала "Дождь".

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов.

До этого он взял на себя ответственность за травмы, нанесенные случайным прохожим в ходе протестов, и принес извинения. Кроме того, он потребовал, чтобы из изоляторов временного содержания в первую очередь выпускали журналистов.

Председатель верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова заявляла, что на вечер 13 августа в Белоруссии отпустили более тысячи ранее задержанных под обязательство неучастия в несанкционированных акциях.



Фото: AP/Sergei Grits

Часть задержанных начали выпускать из изолятора на улице Окрестина. Как сообщили СМИ, некоторые из освобожденных пожаловались на избиения и издевательства со стороны сотрудников правоохранительных органов. В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков эти сообщения опроверг.

В МВД Белоруссии сообщили, что запустят горячую линию, по которой будут доступны сведения о местонахождении задержанных лиц. В ведомстве рассказали о возможности оставить контактную информацию для обратной связи, в случае если гражданина нет в списках. За обновлением данных о контактных телефонах призывают следить также в телеграм-канале, на сайте МВД и в соцсетях.

Параллельно в Минске проходят акции солидарности с задержанными. Вдоль проспекта Независимости у кинотеатра "Октябрь", в районе станций метро "Каменная горка", "Малиновка", "Петровщина" в цепь выстраиваются люди. 14 августа в так называемую цепь солидарности выстроились врачи, которые призывали отказаться от насилия. Также в центр города вышли девушки с цветами, а проезжающие мимо автомобили подавали сигналы. Правоохранительные органы в происходящее не вмешивались. Солидарность с протестующими также выразили некоторые трудовые коллективы белорусских предприятий. Кроме того, с государственных телеканалов уволилось несколько ведущих.

В СК Белоруссии граждан призвали "не поддаваться на провокации организаторов беспорядков". В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили об уголовной ответственности за противоправные действия.

В то же время министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь заявил, что в стране нет забастовок. "А кто вам сказал, что у нас проходят забастовки? То, что вам пишут телеграм-каналы, не является фактом. А я прекрасно гуляю здесь по улицам", – заявил он.

14 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала видеообращение. Она призвала остановить насилие на улицах белорусских городов. Также Тихановская предложила властям пойти на диалог с протестующими путем проведения мирных массовых собраний в городах.

Она поблагодарила сотрудников силовых ведомств, которые "отказались выполнять преступные приказы против своих граждан", а также работников ряда предприятий, объявивших забастовку.

Позиция Лукашенко

Фото: Andrei Stasevich/BelTA, Pool Photo via AP

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, беспорядками управляли из-за рубежа. По его словам, были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии.

В свою очередь, министерство иностранных дел Белоруссии объявило о готовности предоставить доказательства о причастности иностранных государств к дестабилизации ситуации в стране. В СК республики считают, что у акций были координаторы.

В то же время появились слухи о том, что Лукашенко покинул Белоруссию, однако 14 августа он появился перед камерами и опроверг эту информацию.

"Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: "Президент покинул страну и находится за границей", – заявил он на совещании по работе строительной отрасли.

Также президент назвал происходящее в стране попытками раскачать трудовые коллективы. Лукашенко сообщил, что забастовки на предприятиях создают отличные условия для конкурентов. Он призвал граждан спасать предприятия, поскольку это их единственный шанс. Он также напомнил о необходимости работников кормить свои семьи.

Реакция в мире

Фото: AP/Sergei Grits

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва обеспокоена ситуацией в Белоруссии после президентских выборов. По ее словам, в министерстве внимательно следят за происходящим там в последние дни.

Она добавила, что Россия заинтересована в стабилизации ситуации. Представитель внешнеполитического ведомства РФ призвала все стороны к сдержанности и благоразумию.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что избирательный процесс не был справедливыми. Он объяснил, что отчеты местных наблюдателей показывают несоответствие его международным стандартам. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии.

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский и вовсе призвал ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии. Он заявил, что, если нейтрализовать роль российского вмешательства, Белоруссия сама справится со строительством демократии. Депутат выразил сожаление в связи с недостаточно жесткой реакцией Евросоюза на происходящее в республике. По его утверждению, те, кто имеет власть в ЕС, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии.

Мнение экспертов

Забастовка работников Минского автомобильного завода. Фото: AP/Sergei Grits

Политолог Алексей Мартынов считает, что Александр Лукашенко сейчас активно разбирается с тем, что произошло и как его вовлекли в сложившуюся ситуацию.

"Я предполагаю, что к понедельнику он созреет, объявит о раскрытии какого-то заговора и назовет виновных. И они уже называются – это министр МВД, глава МИД", – подчеркнул он.

По его мнению, в понедельник ситуация прояснится. Он также призвал не сравнивать ситуацию в Белоруссии с украинской.

"Мы все пытаемся это представлять как некую новую Украину, но это не так. Хотя попытки организации государственного переворота налицо, и элементы цветной революции были", – добавил Мартынов.

Эксперт уверен, что все это заговор и сейчас идет процесс его вскрытия.

"Я думаю, что наложилась одна ситуация на другую. С одной стороны, белорусское общество и недостаточно коммуникации Лукашенко с этим обществом. Плюс заговор элит вокруг него. С другой стороны, к этому "цветному сценарию" готовились в Польше. Такие вещи вряд ли бы делали без помощи предателей со стороны окружения Лукашенко. Плюс провокация агрессии против журналистов, особенно российских. Естественно, мы возмущены. Но то, что это все технологически организовано, – это точно", – добавил он.