В МВД Белоруссии назвали сроки освобождения задержанных на протестах в Минске – СМИ

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Названы сроки освобождения задержанных на протестах в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.

По заявлению замглавы МВД Белоруссии, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова, все задержанные будут освобождены из СИЗО до 6:00.

При этом часть задержанных уже начали выпускать из изолятора на улице Окрестина. СМИ сообщили, что некоторые из освобожденных пожаловались на избиения и издевательства со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в стране. По заявлению председателя верхней палаты парламента страны Натальи Кочановой, "началась интенсивная работа в этом направлении".

В свою очередь, глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах. Руководитель ведомства взял ответственность за произошедшее на себя.

Протестные акции начались в Белоруссии вечером 9 августа после состоявшихся выборов президента республики. Разгонять демонстрантов начали силами представителей силовых структур. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

По имеющимся данным, в ночь с 11 на 12 августа были задержаны более тысячи человек. Очаговые сборы граждан фиксировались в 25 населенных пунктах.