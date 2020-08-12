В МВД Белоруссии заявили о задержании более тысячи человек в ходе протестов

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Более тысячи человек задержали в ходе массовых акций в Белоруссии, заявили в пресс-службе МВД республики.

Как сообщает RT, в ночь с 11 на 12 августа в стране отмечались очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах.

Протесты начались после президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперник Светлана Тихановская – 10,9%. В ведомстве уточнили, что в ходе столкновений пострадали порядка сотни человек – 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Позднее стало известно об одном погибшем. После первой ночи беспорядков были возбуждены уголовные дела, задержаны порядка трех тысяч человек.

В день выборов в Белоруссии перестал работать интернет. 12 августа его работа была возобновлена.

Сегодня же сообщалось, что ситуация в Минске вернулась под контроль властей. Представители милиции, ОМОНа и внутренних войск покинули места выступлений.

Министерство иностранных дел Белоруссии объявило о готовности предоставить доказательства о причастности иностранных государств к дестабилизации ситуации в стране. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что согласны на конструктивный диалог с зарубежными партнерами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что беспорядками управляли из-за рубежа. Он говорил о фиксации телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии. СМИ объявили о задержании координаторов акций в Минске.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что прошедшие выборы не были справедливыми. По его словам, отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам.