В МВД Белоруссии заявили о задержании более тысячи человек в ходе протестов

12:49
Фото: AP Photo/Sergei Grits
Более тысячи человек задержали в ходе массовых акций в Белоруссии, заявили в пресс-службе МВД республики.
Как сообщает RT, в ночь с 11 на 12 августа в стране отмечались очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах.
Протесты начались после президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперник Светлана Тихановская – 10,9%. В ведомстве уточнили, что в ходе столкновений пострадали порядка сотни человек – 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Позднее стало известно об одном погибшем. После первой ночи беспорядков были возбуждены уголовные дела, задержаны порядка трех тысяч человек.
В день выборов в Белоруссии перестал работать интернет. 12 августа его работа была возобновлена.
Сегодня же сообщалось, что ситуация в Минске вернулась под контроль властей. Представители милиции, ОМОНа и внутренних войск покинули места выступлений.
Министерство иностранных дел Белоруссии объявило о готовности предоставить доказательства о причастности иностранных государств к дестабилизации ситуации в стране. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что согласны на конструктивный диалог с зарубежными партнерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что беспорядками управляли из-за рубежа. Он говорил о фиксации телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии. СМИ объявили о задержании координаторов акций в Минске.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что прошедшие выборы не были справедливыми. По его словам, отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: