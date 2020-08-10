Уголовные дела возбуждены по фактам массовых беспорядков в Белоруссии

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Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших накануне в Минске и других регионах страны, сообщает РИА Новости.

Как отметил глава СК Иван Носкевич, все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали.

Участникам и организаторам беспорядков грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.

Накануне в Белоруссии завершилось голосование на президентских выборах. Явка по состоянию на 20:00 составила 84,05 процента.

В Минске проходили стычки протестующих с правоохранителями. Сотрудники МВД применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Итоги выборов президента Белоруссии огласят на пресс-конференции Центризбиркома в 9:00. По последним оглашенным данным, Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. Информация о его лидерстве основана на данных, поступивших из нескольких областей.

