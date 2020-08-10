Лукашенко лидирует на президентских выборах в Белоруссии по данным из нескольких областей

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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома республики Лидию Ермошину.

Отмечается, что информация о лидерстве Лукашенко основана на данных, поступивших из нескольких областей. По данным председателя Центризбиркома, в Брестской области об итогах голосования отчитались четыре района. Там за Лукашенко проголосовали 79,69 процента избирателей, за Тихановскую – 3,8 процента.

В Гомельской области подсчитаны голоса в четырех районах – за Лукашенко проголосовали 90 процентов, за Тихановскую – 3,2 процента.

В Гродненской области известны результаты голосования в восьми районах. За Лукашенко высказались 92,7 процента избирателей, Тихановскую – 3,89 процента. В Могилевской области сообщается о подсчете голосов в четырех районах – за Лукашенко проголосовали 93,8 процента избирателей. При этом второе место занял кандидат "против всех" – 3,3 процента.

"Я рассчитываю, что к двум часам ночи мы будем обладать предварительными итогами по стране", – подчеркнула Ермошина.

Ранее в Белоруссии завершилось голосование на президентских выборах. Явка по состоянию на 20:00 составила 84,05 процента.

По данным некоторых СМИ, в Минске продолжаются стычки протестующих с правоохранителями. Сотрудники МВД применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. При этом оппозиционеры зажигают файеры и бросают в сторону полицейских.