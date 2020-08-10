Лукашенко лидирует на президентских выборах в Белоруссии по данным из нескольких областей

00:50
Фото: EPA/TASS/TATYANA ZENKOVICH
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома республики Лидию Ермошину.
Отмечается, что информация о лидерстве Лукашенко основана на данных, поступивших из нескольких областей. По данным председателя Центризбиркома, в Брестской области об итогах голосования отчитались четыре района. Там за Лукашенко проголосовали 79,69 процента избирателей, за Тихановскую – 3,8 процента.
В Гомельской области подсчитаны голоса в четырех районах – за Лукашенко проголосовали 90 процентов, за Тихановскую – 3,2 процента.
В Гродненской области известны результаты голосования в восьми районах. За Лукашенко высказались 92,7 процента избирателей, Тихановскую – 3,89 процента. В Могилевской области сообщается о подсчете голосов в четырех районах – за Лукашенко проголосовали 93,8 процента избирателей. При этом второе место занял кандидат "против всех" – 3,3 процента.
"Я рассчитываю, что к двум часам ночи мы будем обладать предварительными итогами по стране", – подчеркнула Ермошина.
Ранее в Белоруссии завершилось голосование на президентских выборах. Явка по состоянию на 20:00 составила 84,05 процента.
По данным некоторых СМИ, в Минске продолжаются стычки протестующих с правоохранителями. Сотрудники МВД применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. При этом оппозиционеры зажигают файеры и бросают в сторону полицейских.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: