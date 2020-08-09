ЦИК Белоруссии признал состоявшимися выборы президента

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Центральной избирательной комиссии Лидии Ермошиной.
"Более 54 процентов избирателей приняло участие в голосовании", – заявила специалист.
Согласно местному законодательству, легитимность выборов зависит от явки. Состоявшимися выборы признают, если проголосовали более половины из числа включенных в списки избирателей.
Голосование на выборах президента Белоруссии началось в воскресенье, 9 августа. Граждане республики выбирают главу государства из пяти кандидатов – действующего президента Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Светланы Тихановской и Сергея Череченя.
В Москве к посольству Белоруссии образовалась очередь. Всего по России на выборах могут проголосовать около 6,8 миллиона граждан республики.
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