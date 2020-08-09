ЦИК Белоруссии признал состоявшимися выборы президента

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Центральной избирательной комиссии Лидии Ермошиной.

"Более 54 процентов избирателей приняло участие в голосовании", – заявила специалист.

Согласно местному законодательству, легитимность выборов зависит от явки. Состоявшимися выборы признают, если проголосовали более половины из числа включенных в списки избирателей.

Голосование на выборах президента Белоруссии началось в воскресенье, 9 августа. Граждане республики выбирают главу государства из пяти кандидатов – действующего президента Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Светланы Тихановской и Сергея Череченя.

В Москве к посольству Белоруссии образовалась очередь. Всего по России на выборах могут проголосовать около 6,8 миллиона граждан республики.

