В Белоруссии началось голосование на президентских выборах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Порядка 5,7 избирательных участков открыты для голосования на президентских выборах в Белоруссии. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"На выборах главы государства образовано 5 767 участков для голосования, все они готовы принять избирателей", – приводит ТАСС сообщение ЦИК.

За пределами Белоруссии организовано еще 44 участка в 36 разных странах. Так в России около 6,8 миллиона белорусских граждан могут проголосовать в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Участки работают с 08:00 до 20:00.

На пост главы государства баллотируются действующий президент страны Александр Лукашенко, который выдвигается шестой раз, а также сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена блогера Сергея Тихановского Светлана и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Накануне в Минске задержали Марию Мороз, главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Мороз обвиняют в административном правонарушении. Ей грозит штраф, но под арестом она может остаться до понедельника.