В Белоруссии вновь задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской

19:41 (обновлено 08.08.2020 21:27)
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
В Минске задержали Марию Мороз, главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.
Это произошло на входе в объединенный штаб Тихановской. При задержании присутствовали сама кандидат в президенты и Красулина.
Задержанную доставили в РУВД Фрунзенского района Минска, а затем перевели в центр изоляции правонарушителей (ЦИП).
По словам пресс-секретаря, Мороз обвиняют в административном правонарушении.Ей грозит штраф, но под арестом она может остаться до понедельника.
Мороз уже задерживала милиция 6 августа для разъяснительной беседы.
Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского, который сам участвовал в предвыборной гонке, пока не был арестован. В СИЗО находится и другой кандидат в президенты – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Стороны обменялись мнениями в связи с недавним задержанием на территории Белоруссии 33 российских граждан.
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