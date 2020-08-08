В Белоруссии вновь задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской

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В Минске задержали Марию Мороз, главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.

Это произошло на входе в объединенный штаб Тихановской. При задержании присутствовали сама кандидат в президенты и Красулина.

Задержанную доставили в РУВД Фрунзенского района Минска, а затем перевели в центр изоляции правонарушителей (ЦИП).

По словам пресс-секретаря, Мороз обвиняют в административном правонарушении.Ей грозит штраф, но под арестом она может остаться до понедельника.

Мороз уже задерживала милиция 6 августа для разъяснительной беседы.

Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского, который сам участвовал в предвыборной гонке, пока не был арестован. В СИЗО находится и другой кандидат в президенты – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Стороны обменялись мнениями в связи с недавним задержанием на территории Белоруссии 33 российских граждан.