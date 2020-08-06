Лукашенко назвал условие для выдачи задержанных россиян Украине

Фото: AP/Belarusian KGB, State TV and Radio Company of Belarus

Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что не выдаст задержанных в Белоруссии россиян, пока Украина не докажет их вину.

"Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной", – заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, сейчас над этим вопросом работают генпрокуроры и правоохранительные системы трех стран.

Ранее под Минском задержали 32 гражданина России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них завели уголовное дело о подготовке террористического акта.

Как заявил российский консул в Минске Кирилл Плетнев, группа граждан РФ находилась в Белоруссии транзитом. Задержанные объяснили, что должны были сделать в столице республики пересадку, чтобы 25 июля вылететь в Стамбул и проследовать к месту назначения.