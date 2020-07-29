Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии

Фото: ТАСС/Николай Петров/БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает задержание в республике более 30 россиян, которых правоохранительные органы называют представителями иностранной частной военной компании, чрезвычайным происшествием. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", – сказал белорусский лидер в ходе срочного совещания с членами Совета безопасности страны.

Он попросил председателя КГБ Валерия Вакульчика более подробно доложить о ситуации.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, если это граждане РФ, значит, необходимо обратиться в соответствующие структуры России, чтобы они объяснили происходящее.

Поручение обратиться к российским СМИ Лукашенко дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт.

"Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", – заключил он.

Ранее агентство сообщило, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек – на юге страны. В публикации говорится, что правоохранители получили данные о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе они имели каждый по небольшой ручной клади, на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин, уточнили журналисты.