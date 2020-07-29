Посольство РФ прокомментировало сообщения о задержании россиян в Белоруссии

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Российское посольство в Минске не получало от белорусских властей информации о задержании граждан РФ, сообщает "Интерфакс".

"Посольство не получало официального уведомления о задержании российских граждан на территории Республики Беларусь. Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси", – говорится в сообщении посольства.

В среду, 29 июля, агентство БелТА сообщило, что белорусские правоохранительные органы задержали 32 сотрудника частной военной компании под Минском. Подробностей о компании, которую представляют задержанные, не приводилось. Сообщалось лишь о ее зарубежном происхождении. Задержание произвели в ночь на 29 июля.

