На акциях протеста в Белоруссии задержали журналистов

Фото: TASS/AP/Sergei Grits

По меньшей мере восемь журналистов белорусских и иностранных СМИ, освещавших несанкционированную акцию протеста в Минске, задержала милиция.

Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) на своем сайте, позже все они были отпущены из отделений без составления протокола.

По данным БАЖ, задержанными оказались сотрудники изданий Euroradio, tut.by, "Белсат ТВ", "Би-би-си", "Радио Свобода" и "Сильные новости".

Всего, по информации незарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", задержали более 180 участников акции.

Задержания также производились в Пружанах, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно, передает ТАСС.

Акции начались после того, как Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Бабарико является бывшим главой Белгазпромбанка. Он был арестован в середине июня и помещен в СИЗО. Политик обвиняется в уклонении от уплаты налогов, финансовых махинациях и даче взятки.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, которые назначены на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.