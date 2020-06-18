Кандидат в президенты Белоруссии задержан за незаконную деятельность

19:41
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико задержан за незаконную деятельность, сообщил глава Комитета госконтроля Иван Тертель.
В эфире телеканала "Беларусь-1" он рассказал, что Бабарико подозревается в попытках воздействия на свидетелей, а также в сокрытии улик престуления.
"Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", – отметил Тертель.
В то же время председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина отметила, что, несмотря на задержание, Бабарико может быть зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, сообщает ТАСС.
Она подчеркнула, что в комиссию должны поступить необходимые для регистрации документы, а именно заявление, анкета и декларация о доходах и имуществе.
"Также должна быть представлена заверенная доверенность на подачу документов", – сообщила Ермошина.
Она отметила, что в случае Бабарико заверить доверенность может начальник СИЗО. Ермошина сообщила, что, вероятно, кандидат в президенты уже позаботился об этом документе.
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. В связи с этим 3 июня действующий президент страны Александр Лукашенко отправил в отставку действующее правительство.
На следующий день был обнародован новый состав кабмина. Премьер-министром РБ стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
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