Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Соответствующий указ уже подписан, сообщает государственный телеканал "Беларусь 1".

Ранее Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые намечены на 9 августа.

"Мы всегда после регистрации действующего президента в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов", – сказал он, пояснив, что такой прием используется для повышения доверия избирателей.

"А то, что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали... А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь", – добавил глава государства.

Нынешний состав правительства под руководством премьер-министра Сергея Румаса проработал чуть больше двух лет – с 18 августа 2018 года.

Ранее Лукашенко рассказал, что Россия не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты и предоставлять полигон для испытания разработки.