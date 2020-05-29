"Газпром" назвал сумму задолженности Белоруссии за газ

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев
Российская компания "Газпром" будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после того, как решится вопрос с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", – приводит его слова РИА Новости.
Миллер добавил, что соответствующее письмо направлено в белорусское Минэнерго.
В феврале стало известно, что делегации России и Белоруссии согласились сохранить условия экспорта газа 2019 года. Кроме того, поставки нефти также будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
Позже первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что белорусские нефтеперерабатывающие компании будут приобретать российскую нефть по ценам мирового рынка. Он рассказал, что российская сторона согласилась на это.
Вице-премьер уточнил, что никаких эксклюзивных условий для страны предоставлять не придется. Владимир Путин согласился на такой исход событий и заверил, что Москва окажет содействие в работе Минска с российскими добывающими компаниями.
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