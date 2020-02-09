В Белоруссии будут покупать российскую нефть по мировым ценам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Белорусские нефтеперерабатывающие компании будут приобретать российскую нефть по ценам мирового рынка. Особых условий для этого не потребуется, передает РИА Новости.

Минск продолжит работать со всеми субъектами нефтяного рынка РФ, отметил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

"Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", – сообщил он.

Крутой добавил, что никаких эксклюзивных условий для страны предоставлять не придется, поскольку Белоруссия готова покупать нефть по мировым котировкам.

Президент России Владимир Путин согласился на такой исход событий и заверил, что Москва окажет всяческое содействие в работе Минска с российскими добывающими компаниями.

Первый вице-премьер Белоруссии добавил, что оба государства долгое время проводили переговоры о нефти из-за того, что в России длились новогодние каникулы. Сейчас же интенсивность контактов возросла.

Уточняется, что в ближайшее время министр энергетики России Александр Новак должен встретиться с белорусской стороной для определения новых условий на рынке республики.

Ранее сообщалось о том, что Москва и Минск договорились о поставках нефти и газа. Стороны согласились сохранить условия экспорта газа на условиях 2019 года. Кроме того, отмечалось, что поставки нефти также будут осуществляться на прежней коммерческой основе.