Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

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Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи. Главы государств начали общение тет-а-тет, после чего к ним присоединятся делегации, передает ТАСС.

Отмечается, что Путин встретил коллегу в красной спортивной куртке. После теплого приветствия лидеры стран завели разговор о погоде.

"И везет же вам, снега море здесь", – высказался Лукашенко.

Его слова поддержал Путин, отметив, что в Сочи зимой очень хорошо. После такого неформального общения президенты направились в зал переговоров. Беседа началась в формате "без галстуков".

Ранее сообщалось о том, что Путин и Лукашенко намерены обсудить темы сотрудничества двух стран, в частности "в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства".