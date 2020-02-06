Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Фото: ТАСС/Николай Петров/БелТа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолет белорусского лидера приземлился в Сочи, информирует ТАСС.

В администрации Владимира Путина сообщили, что у главы российского государства запланированы переговоры с белорусским коллегой. Их встреча состоится 7 февраля.

Отмечается, что Путин и Лукашенко намерены обсудить темы сотрудничества двух стран, в частности "в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства".

Ранее стало известно о том, что в Белоруссии сократилось число сторонников союза с Россией. За 2019 год этот показатель снизился на 20%. Большинство белорусов уверены, что государствам следует быть независимыми друг от друга, но при этом иметь дружеские отношения и открытую границу.