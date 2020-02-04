Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Лукашенко

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко может готовится на 7 февраля.

"Собственно этому предшествовали непрекращавшиеся контакты на рабочем уровне, они продолжаются", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь также отметил, что встреча пройдет в России. Ранее Лукашенко сообщил, что 7 февраля планирует встретиться с Путиным.

В субботу, 1 февраля, президент Белоруссии встретился с госсекретарем США Майком Помпео. На встрече Лукашенко пошутил, что "у нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и в воскресенье, а президент работает".