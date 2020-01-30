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Политика

18:43

Белоруссия повысит тариф на транзит нефти из РФ

политика экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на 6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра антимонопольного регулирования и торговли республики Владимира Колтовича.

По его словам, переговоры с российской стороной закончились ничем, поэтому в силу вступает статья инструкции, которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти.

В новую стоимость транзита входит среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом РФ, увеличенный на три процентных пункта. "Больше 6%, по-моему, 6,6%", – заявил глава ведомства.

На вопрос, возможно ли повышение тарифов в будущем, Колтович ответил, что это произойдет, если будут расти расходы организаций, обеспечивающих транзит.

В концерне "Белнефтехим" заявили, что в новых тарифах целесообразно учесть потери, которые понесла Белоруссия после того, как в прошлом году в магистральный нефтепровод "Дружба" попала загрязненная нефть.

Ранее Белоруссия закупила партию нефти из Норвегии. 80 тысяч тонн сырьевой нефти поступили на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

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