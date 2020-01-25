Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с РФ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект о внесении изменений в соглашение с Россией о поставках газа, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

"Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством РФ о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров", – говорится в документе.

Также Лукашенко поручил правительству страны провести переговоры по проекту протокола, разрешив вносить в него не имеющие принципиального характера изменения.

Ранее президент Белоруссии призвал Россию образумиться и вернуться к нормальным отношениям. Он подчеркнул, что Москва до сих пор остается для Минска главным союзником. Белоруссия хочет не соперничать с Россией, а вернуться к "нормальным, дружеским и братским" отношениям, основанным на взаимовыгодных условиях.

Он добавил, что не сильно переживает из-за сложившейся ситуации, поскольку Минск хорошо взаимодействует со многими государствами, в том числе в экономической сфере.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия "прессует" Белоруссию, однако независимость страны обеспечивают Запад и НАТО. По его словам, РФ может оказаться втянута в военный конфликт.

