Политолог объяснил любовь россиян к Лукашенко

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Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский объяснили любовь россиян к Александру Лукашенко. По его словам, люди к нему хорошо относятся из-за его стремления сохранить суверенитет или выторговать нефть и газ подешевле, передает ИА "НСН".

"В умах народа, вероятно, есть такая коллизия: основная масса опрошенных не связывает пророссийскость Лукашенко с его желанием сохранить белорусский суверенитет. Кому-то, может, даже импонирует, что он защищает свой суверенитет", – пояснил эксперт.

Он также добавил, что позиция Лукашенко в принципе не может вызвать негативные эмоции у россиян, потому что он постоянно "торгуется" по нефти и газу. Зимовский отметил, что общество прекрасно понимает стремление президента Белоруссии купить товар подешевле.

"Мы все хотим цену пониже. Здесь нет антироссийской направленности. Есть голый расчет, а он обществом воспринимается нормально, без видимого отторжения", – подчеркнул политолог.

При этом эксперт усомнился в том, что россияне бы проголосовали за такого руководителя России. Он отметил, что горожане привыкли, что государство на определенном этапе их не трогает и не лезет в частные дела.

"По уровню социальной защиты белорусские люди более-менее нормально себя чувствуют, хотя и раза в два меньше россиян зарабатывают. Но государство более активно лезет в частную жизнь. <...> Предположу, что значительная часть россиян, привыкших к известной степени свободы, не захочет белорусский передовой опыт борьбы с окурками на улицах пересаживать на российскую почву", – отметил Зимовский.

Ранее руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко самым популярным зарубежным политиком у россиян.

По его словам, позитивное отношение к Лукашенко связано с тем, что белорусский лидер все еще воспринимается в качестве пророссийского политика. Россияне также считают президента Белоруссии бережливым хозяином, который обеспечивает жесткий порядок в стране.

Он добавил, что в предыдущие годы симпатии россиян делились между Лукашенко и бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Однако сейчас последний "отошел в тень".

